Giovane mamma muore per infezione batterica venti giorni dopo il parto

Campagnatico (Grosseto), 20 aprile 2023 – Una tragedia ha scosso la comunità di Campagnatico. E’ morta infatti venti giorni dopo aver dato alla luce una bambina, Elisa Pierangioli, 37 anni, figlia del Consigliere di maggioranza Luigi Pierangioli che appena saputo della morte della figlia, avvenuta in Sicilia, è immediatamente partito.

La donna si era trasferita in Sicilia nel 2018 e viveva con il marito. Circa un mese fa aveva dato alla luce la sua prima bambina, in un ospedale nel messinese. Ma, dopo il parto cesareo, ha avuto delle complicanze: probabilmente in sala operatoria ha contratto un’infezione batterica, insieme alla bambina. La piccola si era ripresa, mentre la donna è peggiorata giorno dopo giorno.

Dopo essere stata trasferita in un ospedale di Palermo, sembrava che le sue condizioni stessero migliorando, ma poi la situazione è precipitata. La donna è morta per l’infezione. Il padre della donna, Consigliere di Campagnatico, per anni aveva lavorato alla Asl in Amministrazione.