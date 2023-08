Giovane accoltellato Arrivano le telecamere al parco della Rimembranza

Si stanno definendo, giorno dopo giorno, i contorni dell’aggressione avvenuta lunedì nel parco della Rimembranza ai danni di un ragazzo di 19 anni, accoltellato alle gambe da due suoi coetanei.

Un brutto episodio che ha reso ancor più pressante la necessità di dotare quell’area di telecamere. Per i carabinieri della compagnia di Grosseto, che stanno portando avanti le indagini, sarebbe stato importante avere il contributo delle immagini: se l’identificazione del giovane 22enne di origini albanesi che ha compiuto il reato - è stato denunciato con l’accusa di lesioni perosnali aggravate - è arrivata nel giro di poche ore, è ancora caccia al ragazzo che era con lui al momento dell’accoltellamento. Il 19enne ferito, infatti, non conosceva il giovane a fianco del suo aggressore.

Non è stata neanche trovata l’arma, ancora. A quanto risulta dalle indagini, l’accoltellamento sarebbe scaturito da una discussione nata tra i ragazzi per un debito, da parte del ragazzo aggredito, di pochi spiccioli, poche decine di euro, cosa che rende ancora più incredibile il furioso gesto che, fortunatamente, non ha portato a tragiche conseguenze (il giovane accoltellato è stato soccorso dal perosnale del 118 e trasportato in ospedale dove è stato medicato e subito dimesso con una prognosi di 10 giorni).

Quindi, mentre le indagini proseguono, torna sotto i riflettori il potenziamento della videosoveglianza su tutto il perimetro delle Mura. Se il mese scorso sono state installate 19 telecamere, come previsto dal "Progetto di evoluzione del sistema di videosorveglianza per il biennio 2022-2023".

Progetto varato l’anno scorso dalla Giunta e cofinanziato con fondi della Regione, dovrebbero presto essere installati dei dispositivi nel parco della Rimembranza, dove ancora non sono.

In questo modo l’intero perimetro sarà "protetto": la presenza dei dispositivi potrebbe altresì scoraggiare malintenzionati a compiere gesti criminali che possono anche sfociare nella violenza come quello di lunedì scorso.

Tra l’altro, soltanto qualche mese fa, in zona, si era verificato un altro accoltellamento.