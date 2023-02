Giotto Minucci Studioso e ricercatore di storia locale

G8, una sigla che qui non indica i Paesi più importanti del mondo, ma la firma confidenziale di un uomo che, con gli studi storici, ha segnato la Maremma: Giotto Minucci. Nato nel 1926 a Montepescali, sposa Mara Ceccuzzi, dalla cui unione nascono i figli Eugenio e Paolo. Persona distinta e riservata, scomparirà nel 2016 all’età di novant’anni. Dopo oltre trent’anni nella Pubblica amministrazione, infatti, riprende gli studi di filosofia e diventa un apprezzato ricercatore di storia locale. Tra le sue numerose pubblicazioni citiamo "L’ultima ghigliottina della Maremma" in cui racconta e documenta come a Grosseto, dopo l’abolizione della pena di morte in Toscana, sia stato giustiziato il capo della "banda dei barbieri". Il lavoro più faticoso Minucci lo compie trascrivendo a mano, con scrittura cancelleresca su pergamena, la Divina Commedia, impresa che richiederà sette anni di lavoro. Ma Giotto è appassionato anche di orologi antichi. E a Grosseto c’è l’orologio del Comune in piazza del Duomo, fermo da anni per mancanza di esperti in grado di aggiustarlo. Insieme all’artigiano Carlo Alberto Nannetti, Giotto lo riporta in vita. Nel 2011 la Proloco gli conferisce il Grifone d’Oro.

Rossano Marzocchi