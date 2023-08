"Giorni Felici" va in miniera Spettacolo sul dramma di "K"

Prosegue il programma della rassegna "Giorni Felici": dopo il doveroso omaggio a Giorgio Albertazzi nel giorno del suo centenario, il festival ideato da Eugenio Allegri si sposta alla Miniera di Ravi-Marchi, oggi alle 21.30, con Roberto Abbiati in "Circo Kafka" per la regia del Premio Ubu Claudio Morganti. Lo spettacolo si ispira e affronta "Il processo", l’incompiuto romanzo postumo di Franz Kafka, ambientandolo in un surrogato di circo: è il dramma di K, o forse la commedia di K, che una mattina si sveglia e trova inspiegabilmente vicino al suo letto due poliziotti vestiti di tutto punto.

Kafka immaginò questa situazione negli anni ’20 e oggi potremmo anche riderne. Ma pensandoci un po’ meglio oggi è come allora e non c’è proprio niente da ridere: puoi bussare alla porta del tuo giudice insistentemente, ti può capitare che la giustizia ti riceva ma non ti informi di nulla. Nulla, e tu aspetti in silenzio impotente. E tutto diventa circo di marionette, di trapezisti e animali impagliati. E nel circo accoltellano K, che per l’occasione si è messo i guanti bianchi. Nel circo degli animali impagliati la giustizia si diverte.

In scena troviamo Roberto Abbiati, attore e artista tra i più interessanti e singolari di questi tempi, qui accompagnato da Johannes Schlosser, rumorista, musicista, Illuminotecnico, per uno spettacolo fatto di suoni, musica, arte di recupero, una profondità ironica e leggera al tempo stesso. Roberto Abbiati, attore, autore, scenografo, illustratore, fonda con Bano Ferrari e Carlo Pastori il teatro d’Artificio, e gira l’Europa con la sua tenda rappresentando "Il viaggio di Girafe" e "Una tazza di mare in tempesta" (tratto da Moby Dick).

Lavora nel cinema con Carlo Mazzacurati e illustra per Adelphi "Un tentativo di balena". Con "Pasticceri", con Leonardo Capuano, ottiene un grande successo. "Giorni Felici" prosegue fino al 23 settembre con spettacoli di Laura Curino, Leonardo Capuano, Chiara Migliorini, Frosini-Timpano e ancora la Societas Raffaello Sanzio, Zaches Teatro, i giovanissimi talenti Fettarappa Sandri e Guerrieri. Prossimo appuntamento il 31 agosto al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica con "Artemisia, Caterina, Ipazia… e le altre" scritto e interpretato da Laura Curino, con l’ideazione e la regia di Consuelo Barilari.