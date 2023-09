"Giorni Felici" a Follonica: al Teatro Leopolda la "Terra dei Lombrichi"

Dopo i tre giorni di laboratorio di Chiara Guidi sul "Metodo errante", organizzati insieme alla compagnia Zaches, arriva al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica "La terra dei lombrichi. Una tragedia per bambini" (da Alcesti di Euripide), nell’ambito della rassegna "Giorni Felici". Lo spettacolo, ideato e diretto da Chiara Guidi e Societas e nato all’interno della riflessione sul teatro infantile, occuperà gli spazi del teatro da oggi a domenica con una doppia replica giornaliera alle 17 e alle 19 (durata 60 minuti) e sarà aperto a un massimo di 50 persone a replica, di cui per lo più da bambini (dai 7 anni in su). Studiato nell’ultima edizione di Puerilia-Festival di puericultura teatrale, "La terra dei lombrichi" si presenta come una forma teatrale aperta, ha cioè bisogno dei bambini per comporsi e per compiersi. I bambini del pubblico, guidati dalle figure della narrazione, entrano letteralmente dentro lo spazio dell’azione e determinano l’andamento della vicenda con le loro decisioni o con i loro interventi. "I lombrichi, ciechi e sordi, giorno dopo giorno rivoltano e vagliano la terra – ricordano gli organizzatori –. Dalle profondità del suolo, portando in superficie mucchietti di terriccio, sollevano il terreno, trasformano il paesaggio e seppelliscono, custodendoli, molti oggetti antichi. Essi ricoprono e proteggono, permettendo a ciò che è sepolto di ritornare. Per incontrare i lombrichi occorre scavare ed entrare nella terra perché solo stando un po’ con loro si può comprendere bene il loro segreto. Un’impresa impossibile, perché nessuno può andare sottoterra, stare con i lombrichi e restare vivo. Occorre, allora, fare come Alcesti, diventare come lei, seguendo la sua storia".