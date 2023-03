Giornate Fai di Primavera: alla scoperta dell’antica città del Balestro

La città protagonista oggi e domani delle Giornate Fai di Primavera. Tantissime le cose da vedere nella città del Balestro con un itinerario che dura ben tre ore. E in via del tutto eccezionale, riservato ai soci Fai, sarà possibile visitare anche il tempio massonico di Palazzo Malfatti. Le visite sono curate da narratori ed esperti di storia locale. Sarà un itinerario alla scoperta delle ‘Arti e dei mestieri’ di Massa Marittima lungo le vie suggestive del centro storico. Il percorso prenderà avvio dall’edificio delle Fonti dell’Abbondanza, dove verrà illustrato il celebre Affresco della Fecondità e verrà proposto l’affaccio al cunicolo per l’approvvigionamento idrico, di età medievale, aperto appositamente per il Fai. Successivamente sarà possibile ammirare la Cattedrale di San Cerbone ed il lavoro degli scalpellini che ne hanno modellato la facciata. Il percorso proseguirà, aperto eccezionalmente per la giornata di domenica, nel Palazzo vescovile con il racconto del mestiere dell’amanuense, proseguendo poi verso uno spazio attualmente chiuso, riaperto appositamente per il Fai: l’antica falegnameria che contiene una collezione etno – antropologica di strumenti per la lavorazione del legno, emblematici dello stretto rapporto tra città e il bosco. Successivamente si accederà alle sedi dei tre terzieri, aperte eccezionalmente al pubblico, dove oltre ad ammirare gli edifici e la storia di queste istituzioni, sarà possibile entrare in contatto con mestieri legati al famoso Balestro del Girifalco a cura dei Terzieri di Cittanova, Cittavecchia e Borgo. Tante le attività collaterali promosse in città in occasione delle Giornate Fai di Primavera: alcuni artigiani del Centro Commerciale Naturale all’interno delle loro botteghe nel centro storico, faranno delle dimostrazioni di lavorazioni particolari. Sarà possibile visitare tutti i musei civici della città con un biglietto unico speciale predisposto per le Giornate Fai.