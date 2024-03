Giornate del Fai. Chiese segrete da scoprire

Difficile resistere alla possibilità di scoprire luoghi avvolti da mistero e segreti. Un mosaico maremmano ricco di siti sacri, pronti a raccontare la loro storia custodita. Le chiese. In particolare quelle di Castel del Piano. Molte sono difficili da raggiungere, altre sono private. Ma grazie alle "Giornate del Fai" sabato 23 e domenica 24 sarà possibile visitarne alcune.

"Chiese segrete" è il tema scelto dal Fai che porterà alla scoperta di sei chiese (con tre diversi itinerari) nel territorio di Castel del Piano. Il percorso urbano aprirà le porte delle chiese di San Giuseppe (o Oratorio della Confraternita della Misericordia), del Santissimo Sacramento, di San Leonardo e la cappellina dell’ex ospedale. Salendo sul minibus parcheggiato in piazza Garibaldi sarà possibile viaggiare nel percorso extraurbano con destinazione le chiese di Santa Lucia e San Biagio. Il terzo percorso, riservato ai soci Fai, arriverà alla chiesa medievale di Santa Fiora al Noceto, solitamente chiusa al pubblico. Il primo turno del tour sarà alle 10 e l’ultimo alle 16. A ricevere i visitatori nelle chiese per raccontare la storia saranno gli studenti dei Licei di Castel del Piano ed Arcidosso. La partecipazione è a quota libera. Sono previsti inoltre turni di visita in lingua inglese. Per iscrizione al Fai sarà presente il banchino: tessera singola 39, coppia 60 euro.

In Provincia hanno presentato le giornate la capo delegazione Fai provinciale Maria Pia Vecchi, il sindaco di Castel del Piano Michele Bartolini, Fiora Imberciadori (Fai), l’assessora al Turismo Sonia Giannelli e Ferdinando Santoni del Fai. "È importante – afferma Vecchi – conoscere il nostro patrimonio culturale, frequentarlo per tutelarlo valorizzarlo è necessario raccontarlo. L’itinerario vuole costruire un racconto corale". " Castel del piano – dice Bartalini – è una piccola chicca, che ha tutto. Turismo, agricoltura e eccellenze. Anche di segreti nascosti ma incantevoli". "Il panorama del paese – dice Imberciadori – colpisce per la quantità dei campanili".

Maria Vittoria Gaviano