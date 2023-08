"Giornate degli Etruschi" Due giorni di studi

Tutto pronto per le "Giornate degli Etruschi" che si svolgeranno nella città del Balestro sabato e domenica 16 e 17 settembre. Giornate in onore di "Giovannangelo Camporeale". Si comincia sabato con il convegno sui "Pastori d’Etruria". Domenica invece partenza da Massa Marittima con l’autobus per l’escursione e Montalcino al sito archeologico etrusco di Poggio Civitella. La partenza con l’autobus è prevista per le 8 da piazza XXIV Maggio, davanti al Museo di San Pietro all’Orto ed il ritorno avverrà lo stesso giorno tra le 16 e le 17. Il costo, comprensivo di trasporto, ingresso ad aree archeologiche e musei, "light lunch", è di 50 euro a persona al netto di eventuali riduzioni. Il pagamento dell’escursione dovrà essere effettuato presso il museo di San Pietro all’Orto, (orario di apertura dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18). Info e prenotazioni 0566906525, [email protected]