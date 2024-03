"Giornata Mondiale dell’Acqua". A Grosseto doppio appuntamento

Quest’anno, a Grosseto, la Giornata Mondiale dell’Acqua raddoppia. Oggi in programma due eventi. La mattina attività con gli alunni delle scuole, prima al Centro della Scienza e della Tecnica e poi in piazza Dante, con un fiume blu che scorrerà per le vie della città. Il pomeriggio convegno tecnico-scientifico sul riuso delle acque reflue depurate, con un intervento, tra gli altri, del presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick. Inziative che AdF ha organizzato insieme alla Fondazione Polo Universitario Grossetano e ad altri enti del territorio. Al centro della giornata i temi della tutela e dell’uso consapevole della risorsa idrica, della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica. "Ogni anno la Giornata Mondiale dell’Acqua rappresenta un momento importante di condivisione e incontro con il territorio e soprattutto con le scuole – spiega il presidente di AdF Roberto Renai –. Quest’anno coloriamo di blu questa giornata speciale insieme alle istituzioni e alle future generazioni, rilanciando l’importanza della tutela e dell’uso consapevole della risorsa idrica". "Nel celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua – aggiunge l’ad di Acquedotto, Piero Ferrari – puntiamo sul futuro e sulla transizione ecologica ed energetica, sia coinvolgendo le scuole e le nuove generazioni, sia con il convegno dedicato a una nuova impostazione industriale nella gestione del ciclo delle acque che guarda anche al loro riuso". "Gli approfondimenti proposti – dice la presidente della Fondazione Polo Universitario Gabriella Papponi Morelli –. sono finalizzati a fare un focus su quanto la risorsa sia preziosa". Alle 9.30 iniziativa con i ragazzi che arriveranno poi in piazza Dante, alle 16 il convegno in via Ginori.