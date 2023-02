L’"Associazione culturale don Enzo Greco", a dieci anni dalla scomparsa del sacerdote, vuole ricordarlo, insieme alle tante persone che lo hanno conosciuto, amato e stimato. L’appuntamento è per un convegno cittadino dal titolo "Don Enzo Greco, un prete, una città" in programma domani dalle 9.30 alla Sala Tirreno di Follonica.

"Grazie Enzo, per averci dato l’opportunità di vivere con te un pezzo di storia insieme, di avere condiviso una bellissima esperienza di vita, vissuta a tutto campo – scrive l’associazione – sempre con un grande sogno nel cuore, quello di contribuire alla costruzione di un mondo migliore, dove ci sia sempre il rispetto della persona in quanto valore in sé, al di là di ogni appartenenza culturale, sociale, politica e religiosa. Ti ricordiamo tutti con tanto affetto e tanta gratitudine".