Giornata della ristorazione. Anteprima al Leopoldo II

Sabato torna la "Giornata della Ristorazione" che lo scorso anno a livello nazionale, vide l’adesione di oltre 5mila ristoranti, 54 dei quali in provincia di Grosseto. L’iniziativa è organizzata da Fipe Confcommmercio e prevede eventi collaterali già a partire domani. La Fipe presenterà la Giornata della Ristorazione" domani con uno showcooking organizzato in collaborazione con l’Istituto ‘Leopoldo II di Lorena’ indirizzo Alberghiero e la partecipazione di cinque apprezzatissimi chef: Matteo Donati, Massimiliano Pepi, Federica Ritteri, Paolo Rufo e Luca Terni. Sabato la Giornata della ristorazione italiana in Maremma sarà celebrata negli oltre 200 ristoranti della provincia che hanno aderito all’iniziativa attraverso un piatto che ciascun locale dedicherà all’evento. E’ possibile conoscere l’elenco dei ristoranti aderenti consultando il sito giornatadellaristorazione.com nella sezione ‘adesioni 2024’. Sempre attraverso il sito internet dedicato all’iniziativa altri ristoranti che a oggi non hanno dato la propria adesione possono comunque iscrivere la propria partecipazione che resta assolutamente gratuita.

"La ristorazione italiana non è solo un pasto, ma un’esperienza sensoriale che abbraccia secoli di tradizione culinaria, creatività e passione per l’eccellenza – dichiara Danilo Ceccarelli, presidente provinciale di Fipe –. I sapori autentici delle eccellenze enogastronomiche della Maremma esaltati dalle grandi capacità dei nostri chef raccontano in ogni piatto la storia del territorio e la sua identità. Un pranzo o una cena in ristorante, dunque, è un viaggio nella cultura di un borgo o di una città, oltre che la soddisfazione di un bisogno". "Dobbiamo continuare a sostenere e valorizzare la ristorazione italiana non solo per il suo impatto economico, ma anche per il suo ruolo nel preservare e diffondere la nostra eredità culinaria – aggiunge Giulio Gennari, presidente Confcommercio Grosseto –. In un mondo sempre più globalizzato, la ristorazione rappresenta un baluardo della nostra identità nazionale, un luogo dove le tradizioni si mescolano con l’innovazione per creare un’esperienza gastronomica unica nel suo genere". "Con l’iniziativa all’istituto alberghiero di Grosseto andremo ben oltre il classico showcooking con degustazione cui molti di noi sono probabilmente abituati – afferma Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto –. Sarà uno show, cioè una esposizione a tutto tondo del mondo della ristorazione".