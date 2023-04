"Giornata del Mare" Oggi l’Open Day da Artemare Club

"Open Day" oggi della sede di Artemare Club nel Corso Umberto di Porto Santo Stefano in occasione della "Giornata nazionale del Mare" che – affiancando la "Giornata mondiale" voluta all’Onu – intende sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al rispetto dell’ambiente marino.

"Questo giorno – ricorda il comandante Daniele Busetto – vuole aiutarci a riflettere sull’importanza del rispetto e della conoscenza del mare, che è una risorsa preziosa per tutti quanti, in particolare per il nostro Paese che è una penisola circondata su tre lati dall’acqua, che diventano anche fonte di sostentamento per le popolazioni che abitano sulle coste come sa bene la Maremma chiamata anticamente Contrade Marittime. Donne e uomini di Artemare Club il mare lo navighiamo, lo pratichiamo, lo rispettiamo, lo proteggiamo, lo documentiamo, lo raccontiamo e lo recitiamo, così da renderlo accessibile e conosciuto a tutti. Artemare Club partecipa anche al Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile 2021-2030, voluto dall’Onu all’interno della promozione dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030".