Giornata del folklore. I canti del Maggio domani nelle scuole

Giornata delle tradizioni e del folklore. L’appuntamento è per domani a Civitella Marittima. Verrà illustrato il "Maggio" antico di Civitella nelle scuole del territorio. Sabato poi in piazza 1 Maggio i gruppoi i gruppi del Maggio si incontreranno alle 15.30. Prima verranno salutati dal sindaco Alessandra Biondi, poi alle 16 i canti del Maggio nelle vie del borgo. Chiusura alle 18.30 con un buffet offerto a tutti i partecipanti in via Cavour.