Appuntamento oggi alle 15 alla Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori, con il terzo convegno delle "Giornate del Diritto e delle Professioni". E’ nato un programma di cinque incontri volto ad analizzare temi di attualità come il Pnrr, i reati tributari, la riforma del terzo settore ed i problemi delle imprese agricole. La sua principale caratteristica è rappresentata dal confronto su temi di comune interesse ed aventi carattere interdisciplinare tra coloro che, rispetto ad essi, hanno una diversa sensibilità e li affrontano nel contesto di diverse esperienze operative, così da sviluppare una riflessione costruttiva sia sul piano sistematico che delle corrette soluzioni da adottare dal punto di vista pratico. Nel terzo incontro il titolo è "Le imprese agricole: tra problemi tradizionali e nuove prospettive", presiedono e coordinano Filippo Dami, il comandante provinciale della Guardia di finanza Nicola Piccinni e Giovanni Puliatti della Corte di Giustizia Tributaria e ne discutono Paolo Mazzetti, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti, l’avvocato Ippolito Pollini e il notaio Francesco Salvato, presidente del Consiglio Notarile. La partecipazione è libera e gratuita.