Giornata dedicata alla lotta alla mafia Studenti a lezione dal colonnello Marzocchi

Una giornata dedicata alla lotta alla mafia e ai valori della legalità, è quella organizzata oggi alle 9.30, al Polo Universitario di Grosseto, dall’Ufficio VII dell’Usr Toscana, Ambito Territoriale di Grosseto. A tenere l’incontro, organizzato dalla Dirigente provinciale dottoressa Renata Mentasti, il tenente colonnello Edoardo Marzocchi, della Direzione Investigativa Antimafia di Firenze. Nel trentennale della strage dei Georgofili, che ha impresso la violenza della mafia nel cuore della Toscana, l’ufficiale tratterà, con circa duecento studenti delle scuole superiori, temi soltanto in apparenza lontani da loro. L’importanza dell’evento è confermata anche dalla presenza e dai saluti introduttivi del Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, del Questore Antonio Mannoni, degli altri responsabili delle forze dell’ordine territoriali, nonché del presidente della Provincia Francesco Limatola e dell’Assessore comunale alla Cultura Luca Agresti. Come ha specificato l’Ufficio scolastico provinciale "oggi rappresenta una giornata di nuova apertura ai grandi eventi in presenza destinati agli studenti delle scuole superiori della nostra provincia. Le giovani generazioni possono ascoltare dalle voci delle Istituzioni cittadine, e in particolare dal relatore Edoardo Marzocchi".