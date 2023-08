Giorgio Albertazzi: Il "Grey Cat" ricorda a Grosseto A Villa Tolomei il sax di "Cocco" Cantini

Nel 2023 ricorrono i cento anni dalla nascita di Giorgio Albertazzi, il grande protagonista dei teatri italiani che ha scelto di vivere i suoi ultimi anni proprio a Villa Tolomei di Sticciano. Il Grey Cat lo omaggerà con due eventi: oggi alle 21,30 con il concerto di Stefano "Cocco" Cantini (nella foto) e il suo quartetto con ospite speciale Hermon Mehari, nel programma di Grey Cat Festival.

Il giorno successivo vedrà la partecipazione di attrici legate alla figura di Albertazzi. Si compone di brani originali ma anche composizioni del grande trombettista Kenny Wheeler questa nuova versione del quartetto di Stefano Cantini; si aggiunge infatti la tromba, affidata al giovane talentuoso Hermon Mehari. Stefano Cantini, sassofonista, ha eseguito concerti in tutto il mondo con Chet Baker, Michel Petrucciani, Dave Holland, Enrico Rava, Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi. La prestigiosa rivista Down Beat lo mette tra i migliori musicisti del mondo.

In questo progetto è affiancato da Raffaele Pallozzi, pianista che si è esibito e ha collaborato con alcuni dei più importanti artisti della scena musicale italiana e internazionale suonando presso importanti Teatri e Festival Jazz. Insieme a lui ci saranno il contrabbassista Michelangelo Scandroglio considerato come una delle più interessanti promesse del jazz italiano, vincitore di numerosi premi tra i quali il primo premio assoluto al Conad Jazz Contest di Umbria Jazz ha collaborato con i più grandi nomi del jazz italiano; Francsco Petreni, batterista, polistrumentista e compositore, ha suonato con importanti musicisti e inciso oltre settanta cd, dieci come leader. Fa parte di numerosi progetti musicali e dal 1995 è direttore dell’orchestra "Bandao".