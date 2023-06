Giochi intramontabili "Capanna", la tradizione arriva fino a Verona

A Verona, all’incontro della Rete nazionale delle Comunità ludiche tradizionali, venerdì e sabato sarà presente anche un pezzo di storia e di tradizioni amiatine. Rappresentanti di Santa Fiora porteranno nella città veneta il "Gioco della Capanna" un’attività che da generazione in generazione è stata tramandata fino ai giorni nostri in questo paese.

"Progettare il futuro con la rete delle Comunità ludiche tradizionali italiane – cosa cambia con il riconoscimento dell’Unesco" è il titolo dell’incontro voluto dall’Associazione Giochi Antichi con le 15 realtà italiane che fanno parte della Rete nazionale delle Comunità ludiche tradizionali. Il gioco della Capanna praticato nel paese amiatino rappresenta l’unica comunità ludica tradizionale della provincia di Grosseto. A livello toscano è invece in buona compagnia grazie alla presenza anche della comunità di Cacio al Fuso di Pienza (in provincia di Siena). Il riconoscimento Unesco di Tocatì (Festival Internazionale Giochi in Strada) come programma condiviso, buona pratica di salvaguardia del patrimonio vivente, ricevuto lo scorso dicembre ha segnato una svolta nella storia del movimento nato negli anni 2000 con il festival Tocatì e il Manifesto di Aga. L’associazione Giochi Antichi ha voluto quindi riunire le Comunità della Rete italiana per un momento di scambio informale, confronto, autoformazione, che ha lo scopo di guardare insieme il percorso compiuto in questi 20 anni, condividendo domande concrete sul futuro della rete, lo sviluppo delle attività del Programma e le nuove responsabilità di buona pratica per la salvaguardia del patrimonio vivente dei nostri giochi e sport tradizionali.

Il programma a cui parteciperà anche una rappresentanza della comunità di Santa Fiora si svilupperà, come ogni buon incontro di gioco tradizionale, in tre tempi: il primo tempo di introduzione e riflessione collettiva con ampio spazio dedicato agli scambi informali, alla condivisione di idee e di proposte per il futuro. Il secondo tempo sarà dedicato alla presentazione delle linee guida per la comunicazione del riconoscimento Unesco, con il contributo di Benedetta Ubertazzi, esperta in diritto internazionale del patrimonio immateriale. Infine, il terzo tempo sarà un momento di festa in Dogana di Fiume insieme a tutte le Comunità ludiche tradizionali parte dell’incontro e di condivisione del loro cibo tradizionale.