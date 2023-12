’Giochi Cinofili senza Frontiere’. Come partecipare

Il periodo natalizio è spesso associato a momenti di gioia, condivisione e festa. Quest’anno, per aggiungere un tocco di spensieratezza e allegria alle celebrazioni, arriva una competizione unica nel suo genere: i ’Giochi Cinofili Senza Frontiere – Winter Edition’. Un’esperienza coinvolgente, in programma domani dalle 15 a Bagno di Gavorrano nello spazio antistante Pinco Panco Ristopub in Piazza I Maggio ed organizzata dal centro cinofilo Asd Newfoundly AiCS, in cui binomi inseparabili, formati da un cane e dal suo conduttore, si sfideranno in prove avvincenti per conquistare il tanto ambito trofeo. Per informazioni, regolamento ed iscrizioni: Cell e WhatsApp 347 3531248.

Ispirata alla celebre trasmissione televisiva “Giochi Senza Frontiere”, questa competizione è un mix irresistibile di abilità canina, intesa tra padrone e amico a quattro zampe e pura divertente follia natalizia. La gara offre un’opportunità unica per esplorare la connessione speciale che si crea tra i cani e i loro umani, mentre si immergono in sfide uniche e avvincenti.