Ginesi: "Problemi con la sanità". D’Urso: "No, le cose funzionano"

Il sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi, ha denunciato alcune criticità in materia di sanità che il suo comune sta vivendo. Tra le questioni sollevate dalla prima cittadina quella della Rsa, unica struttura pubblica rimasta in provincia e che Ginesi ha dichiarato di aver visto ridurre il numero dei posti letto. Su questo punto però il direttore generale dell’Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso, ha replicato.

"Comprendo la preoccupazione della prima cittadina – spiega il direttore generale –, ma la Rsa per le sue caratteristiche strutturali e di sicurezza non può ospitare più di 25 ospiti. Di questa circostanza la sindaca è stata adeguatamente informata". Sulle attività ambulatoriali, altra critica mossa dal sindaco Ginesi, D’Urso ha specificato. "Confermiamo, invece – prosegue il direttore generale –, l’operatività degli ambulatori per le attività infermieristiche e le attività domiciliari".

E contrariamente a quanto dichiarato dal sindaco di Scansano il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est ci tiene a precisare anche che "dall’1 febbraio è assicurata la presenza del pediatra". Infine, facendo capire che l’Asl si sta impegnando anche su questo territorio, D’Urso conclude così: "La direttrice di zona Tania Barbi – conclude il direttore generale – sta lavorando per aumentare ulteriormente l’offerta specialistica".