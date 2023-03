Ginanneschi: "Molto impegno, ma non è facile"

È sempre un tema caldo, quello del dissesto delle strade grossetane. L’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi, ha fatto il punto della situazione.

"Si tratta di un problema complesso. È un disagio generale che purtroppo questa città ha, ormai da tempo – dice l’assessore –. Ora come ora, in via Oberdan sono in atto interventi di completamento della via, per quanto riguarda la corsia di destra, dopo che lo scorso anno, abbiamo provveduto a sistemare l’altra. Inoltre, stiamo ripristinando gli interventi di manutenzione, tra cui quelli per la fibra".

"In futuro – continua Ginanneschi – sono previsti altri interventi. Dobbiamo ancora programmare i tempi, però dal periodo di Pasqua entro l’inizio dell’estate, provvederemo a sistemare le strade all’ingresso di Marina di Grosseto, che sono via Grossetana e via Montecristo, e poi faremo altri interventi a Principina a Mare. Si tratta di lavori abbastanza consistenti. Con le risorse che abbiamo a disposizione, dobbiamo agire gradualmente e non possiamo farlo su più fronti insieme. Potessimo, sistemeremmo tutte le strade subito. Con il tempo però cercheremo di intervenire su ogni strada".

"Interverremo anche a Gorarella, in viale De Nicola, vicino al centro commerciale, per sistemare un tratto di quella strada – continua l’assessore –. Faremo anche degli interventi di minor costo, quindi non il rifacimento totale, per quanto riguarda la viabilità e il ripristino delle condizioni di alcune strade della città. Ovviamente cercheremo di provvedere a tutto, cercando di migliorare sempre di più la viabilità. Cercheremo di fare il più possibile con le risorse che abbiamo, ponendo l’attenzione in tutto il nostro vasto territorio".

Infine, è in corso la progettazione per il rifacimento di un punto critico della città: "Stiamo programmando – conclude Ginanneschi – di rifare via Fossombroni e via Porciatti, il tratto che va da Piazza De Maria allo chalet. È uno dei punti più critici in città, sul quale vogliamo cercare di intervenire il prima possibile".

S.S.