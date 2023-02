Gibboni, l’Ort e Ceretta per Agimus

Oggi alle 20.45 al teatro Moderno arriva il violinista Giuseppe Gibboni (nella foto) insieme all’Orchestra della Toscana e Diego Ceretta direttore.

"Qui suono per passione e per amore – dice Gibboni –. Il mio cuore appartiene a Carlotta Dalia e grazie a lei mi sento maremmano anche io! Porto sul palco il concerto esaltante di Čajkovskij e con l’Ort diretta dal maestro Diego Ceretta propongo uno dei più esaltanti concerti di Čajkovskij. Con Grosseto ho un legame importante e molto forte perché Carlotta Dalia, musicista, è la mia fidanzata ed è originaria di questa città. Lei è chitarrista e questo mi ha permesso di conoscerla. Sono venuto in Maremma a trascorrere molto tempo durante il lockdown a causa della pandemia da Covid e sono rimasto incantato da questa terra. In un periodo veramente buio che si è rivelato positivo, bello e fortunato per quanto potesse essere difficile, la Maremma è stata ed è ancora oggi luce. Sono felicissimo di suonare in Maremma: parte del mio cuore è qui, con Carlotta. Mi sento anche io maremmano".

Il suo concerto è uno degli eventi de "La Voce di Ogni Strumento" organizzato da Agimus Grosseto sotto la direzione artistica di Gloria Mazzi.