Gibboni e l’Ort con Ceretta E’ grande musica

Riprende con un grande evento la stagione musicale "La Voce di ogni strumento" organizzata da Agiums Grosseto: sabato alle 20.45 al teatro Moderno di Grosseto arriva Giuseppe Gibboni, violinista dal talento straordinario, insieme all’Orchestra della Toscana e Diego Ceretta direttore.

"Per comprendere l’eccellenza di questo spettacolo musicale – dice Gloria Mazzi, presidente Agimus Grosseto – basti pensare che Giuseppe Gibboni, classe 2001, a soli 20 anni ha vinto a Genova il prestigiosissimo Premio Paganini, una competizione altamente selettiva che da 25 anni non era stata più assegnata a un italiano. Ci troviamo di fronte a un talento prodigioso che siamo riusciti a portare a Grosseto insieme alla prestigiosa Orchestra Regionale della Toscana e al giovane direttore Diego Ceretta. Come presidente di Agimus Grosseto sono piena di emozione e di soddisfazione per questo evento. Ci auguriamo un teatro Moderno gremito di appassionati e di amanti della bella musica che eleva l’animo e produce felicità".

L’amore di Giuseppe Gibboni per il violino inizia prestissimo: comincia a studiare dall’età di tre anni e a sei anni entra, per meriti straordinari, al Conservatorio diplomandosi con lode e menzione d’onore al Conservatorio Martucci di Salerno. Salvatore Accardo lo ammette nella sua classe all’accademia Stauffer di Cremona quando Gibboni ha solo 14 anni. Nel 2016 ottiene il diploma d’onore di alto perfezionamento all’Accademia Chigiana di Siena, poi all’accademia Perosi di Biella e oggi studia al Mozarteum di Salisburgo. Il 56esimo Premio Paganini di Genova nel 2001 lo vede trionfatore assoluto con la consegna del premio speciale per la migliore esecuzione del concerto di Paganini, il premio speciale per il maggior riconoscimento da parte del pubblico e il premio speciale per la migliore interpretazione dei Capricci di Paganini. Nel settembre 2017, all’Università Bocconi di Milano ha suonato lo Stradivari della collezione Lam (ex Scotland 1734) per conto del Museo del Violino di Cremona e si è esibito al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca a chiusura della mostra "Il Mito di Stradivari".