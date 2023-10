"Giannutri, incontro molto positivo"

"Un incontro positivo e costruttivo nell’interesse dell’Isola di Giannutri, dei suoi residenti e di coloro che la abitano con amore, ma anche del Comune di Isola del Giglio". Così l’assessore Walter Rossi commenta l’incontro avuto con i residenti e i proprietari delle case. "Abbiamo fortemente voluto questo incontro per ascoltare gli abitanti dell’isola circa le loro necessità che conoscevamo e che avevamo bisogno di aggiornare – afferma Rossi –. Come Amministrazione poniamo particolare attenzione su questa frazione del nostro territorio comunale, consapevoli delle problematiche che questo presenta, a partire dai collegamenti marittimi con la terraferma e direttamente con l’Isola del Giglio, attualmente assente, che il nostro Consiglio comunale ha già, a suo tempo, portato all’attenzione della Regione Toscana, in vista del rinnovo del contratto di servizio".