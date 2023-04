"Giannetti", il concerto di Pasqua

Gli allievi dell’Istituto musicale "Giannetti" diretto da Antonio Di Cristofano (nella foto) si esibiscono nel tradizionale concerto di Pasqua. L’appuntamento è per oggi dalle 16 nella chiesa della Misericordia, in via Palestro (ingresso libero). Ecco il programma della giornata. Per la classe di flauto traverso della docente Daniela Bilotti si esibirà Rachele Corridori ; per la classe di pianoforte del professor Diego Benocci suoneranno Iacopo Leotta, Riccardo Abruzzese e Francesco Nacucchi; per la classe di pianoforte della professoressa Laura Fabbiani suoneranno Andrea Rossi, Camilla Franci, Gabriele Caldarelli, Gabriele Mazzantini Albertie Dario Dentamaro; per la classe di pianoforte del professor Giuliano Schiano si esibiranno Francesco Pilici, Elia Belardi, Carlotta Denevi , Matilde Volpe e Daniele Greco; per la classe di pianoforte della professoressa Eloisa Romeo suoneranno Anthea Bald, Marco Fatarella e Chiara Rallo; per la classe di sassofono del professor David e Vallini suonerà Leonardo Biagini Gori Martini; per la classe di violino del professor Ivan Calò suoneranno Fausto Spadi e Alessia Carmela Rondinella; per la classe di violino del professor Claudio Cavalieri si esibirà Andrea Bruno. Alle 18 con il coro giovanile InCantus diretto dalla docente Sandra Biagioni.