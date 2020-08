Orbetello (Grosseto), 14 agosto 2020 - "Giani interpreta al meglio il cuore di Toscana". Ecco il messaggio che da Orbetello il segretario Pd Nicola Zingaretti ha voluto mandare a sostegno del candidato del centrosinistra per le prossime Regionali. Zingaretti ha voluto cogliere al volo l'occasione dell'incontro con Giani (per qualche giorno in vacanza con la famiglia all'Argentario) per far capire che il Pd è decisamente schierato con l'attuale presidente del consiglio regionale e che la battaglia contro il centrodestra "si deve vincere e si vincerà per battere il sovranismo".

Sulla stessa lunghezza Eugenio Giani: "Ho la percezione che se noi ci lasciamo andare a una deriva leghista" in Toscana, avverrebbe "una sorta di colonizzazione culturale che, talvolta, si avverte in modo strisciante nel modo con cui si propongono programmi e idee che con la Toscana sembrano lontani, non hanno nulla a che fare". E ancora: "Vedo cosa accade - ha spiegato - ad esempio in Umbria, una delle regioni in cui la Lega ha vinto, anche sulla base di un moto che probabilmente aveva le sue ragioni: l'assessore alla Sanita' viene dal Veneto, sta li' tre giorni e poi ritorna via".

Giani si propone quindi "dopo anni di amministrazione locale a Firenze e dopo i cinque anni di presidente del Consiglio regionale in cui ho girato uno per uno tutti e 273 i Comuni della nostra regione", con "il profilo dell'esperienza, della competenza, della conoscenza di un territorio che per essere unico nel suo genere, ai livelli di qualita' che la Toscana esprime, ha bisogno in qualche modo di quella conoscenza, di quella esperienza, di quella capacita' di fare indicando i programmi con chiarezza".

