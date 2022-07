"Giani venga qui da noi e ci spieghi bene le cose"

"Il punto centrale è uno: riaprire il reparto di medicina, e farlo in fretta".

A ribadirlo è il primo cittadino di Pitigliano, Giovanni Gentili (foto sotto) che martedì 26, insieme ai sindaci di Manciano e Sorano, rispettivamente Mirco Morini e Pierandrea Vanni, avrà un incontro con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani (foto a destra). Il presidente della Regione sarà in visita a Pitigliano e Gentili spiega che le richieste del territorio che le saranno fatte sono chiare.

"Si parla di priorità – prosegue Gentili –, ovvero riaprire il reparto di medicina dell’ospedale Petruccioli di Pitigliano. Soprattutto renderlo sostenibile e operativo nel lungo periodo".

Il "come" dovrà dirlo Giani. "La Regione verrà a Pitigliano per dirci come fare – prosegue – e per prendere una posizione politica forte a favore del nostro ospedale".

È evidente dunque che ora la scelta è politica, non tecnica. La Regione deve scegliere di riaprire la Medicina e questa scelta comporta dei costi, sia economici che politici. Giani dunque verrà in visita a Pitigliano portando, sperano a questo punto i cittadini, un messaggio importante e positivo per il Petruccioli.

L’ufficialità della visita nella città del Tufo del presidente della Regione fa seguito all’ incontro che il presidente Giani ha avuto giorni fa a Firenze con il sindaco di Pitigliano Gentili e alle sollecitazioni che gli ha rivolto in piena intesa con i sindaci di Sorano e Manciano, rispettivamente Pierandrea Vanni e Mirco Morini. I tre sindaci si augurano "che la visita del presidente della Toscana – dicono – gli permetta di toccare con mano i problemi dei loro territori e consenta finalmente di definire il ruolo dell’ospedale di Pitigliano che deve tornare a garantire le attività di ricovero e cura assicurate prima della pandemia".

Cosa prevede questa visita? Giani sarà accolto dagli operatori sanitari o, al contrario, sarà un incontro più riservato, solo con i sindaci del territorio? Ancora non c’è un programma definitivo, nei prossimi giorni sarà sicuramente possibile avere maggiori informazioni della visita di Giani alla Città del Tufo.

