La disposizione della ‘zona rossa’ rischia di riportare anche in Toscana un vero e proprio incubo per tutte le autoscuole che corrono il pericolo, concreto, di vedersi sospese, oltre ai corsi nelle proprie sedi, anche le sessioni di esame proprio come accaduto nella scorsa primavera.

Se le prove pratiche per il conseguimento della patente di categoria B sono state sospese ‘in automatico’ perché comportano la compresenza di tre persone non conviventi nella parte anteriore e posteriore del veicolo (Il candidato, il delegato dell’autoscuola e l’ingegnere della Motorizzazione), gli esami per titoli di guida di altre categorie avvengono in modalità diverse, prive di ogni forma di contatto. Le norme nazionali in materia anti-Covid assegnano alle Regioni la facoltà di sospendere o meno anche queste sessioni. Per tale ragione la Confarca, Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici, ha scritto una lettera-richiesta al Governatore Giani.

"Chiediamo al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – scrive Corrado Festelli, coordinatore regionale Confarca – di non sospendere gli esami di guida per le patenti AM-A1-A2-A-C-D-E nel territorio regionale in quanto assolutamente coerenti al principio del distanziamento sociale".

Per prendere la patente per la motocicletta, ad esempio, infatti, il candidato è solo sul mezzo e l’esaminatore lo segue a distanza all’interno o a bordo di un altro veicolo.

Le possibilità di un contatto interpersonale, dunque, come peraltro sottolinea Corrado Festelli, sono di fatto pari a zero e di conseguenza sono pressoché nulle anche le possibilità di contagio.