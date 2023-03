Giani a Massa "Presto dieci nuovi infermieri"

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si è recato all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima per incontrare gli operatori sanitari e affrontare le questioni della dotazione di personale, manifestate nei giorni scorsi. In particolare, dall’incontro è emerso che dal periodo pre covid ad oggi all’ospedale di Massa Marittima è stato assunto un numero inferiore di personale infermieristico rispetto al resto della provincia di Grosseto. Per questo, il presidente ha autorizzato l’assunzione di 6 infermieri, valutando la possibilità di assunzione di ulteriori 4 unità di personale. "Dopo l’estate – ha detto - partiranno i lavori di riqualificazione dei locali del Pronto soccorso e entro il 2026, grazie a gli investimenti regionali, saranno realizzati altri 10 posti letto di Cure intermedie. Inoltre, utilizzando le risorse del Pnc saranno stanziati 6,5 milioni di euro per gli interventi di consolidamento antisismico".