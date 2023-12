Già tempo di Carnevale. Svelata l’edizione numero 57. Prima sfilata il 4 di febbraio

Un mese e mezzo e sarà di nuovo Carnevale a Follonica. L’edizione numero 57 sta piano piano diventando realtà grazie all’impegno dei rioni, dell’Associazione Carnevale e dell’amministrazione comunale, tutti al lavoro da mesi con gli occhi puntati a domenica 4 febbraio quando i carri, le mascherate e le reginette dei rioni Capannino, Cassarello, 167 ovest Campi alti al mare, Centro, Chiesa, Pratoranieri, Senzuno e Zona Nuova torneranno sul tradizionale circuito del lungomare Italia per la prima delle quattro sfilate già ufficializzate lo scorso luglio in occasione del carnevale estivo. Gli altri appuntamenti saranno l’11, il 18 e il 25 febbraio sempre alle 14,30 e sempre con la consueta scansione temporale delle premiazioni: l’11 febbraio saranno infatti sul corso mascherato i giurati che eleggeranno Miss Carnevale 2024 con la proclamazione a fine sfilata, il 18 toccherà invece ai giudici di carro e mascherata esprimere il loro giudizio che verrà poi svelato al termine del corso del 25. Il primo appuntamento che darà il via ufficiale al Carnevale Follonichese è però il tradizionale galà di presentazione di reginette, bozzetti e delle canzoni del Follostrello, il concorso organizzato da Pier Vittorio Cacialli per la canzonetta ufficiale del Carnevale: stavolta Comune e Associazione Carnevale hanno deciso di svelare la kermesse in maschera al Teatro Fonderia Leopolda, la prestigiosa location che per la prima volta ospiterà la presentazione dell’evento sabato pomeriggio 13 gennaio a partire dalle 17. Sabato 3 febbraio nel pomeriggio invece arriverà come da tradizione Re Carnevale. Confermato anche per questa edizione il biglietto di ingresso a 7 euro. "Mandiamo un saluto a Mario Buoncristiani, presidente del carnevale – ha detto il sindaco Andrea Benini – Una persona che a livello organizzativo ha sempre portato avanti tanto, tantissimo. Il suo è sempre stato un lavoro inestimabile. Speriamo che torni presto con noi".