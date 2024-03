Getta droga dal finestrino. Arrestato

La Compagnia della Guardia di finanza di Follonica, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, ha eseguito numerosi interventi, nei confronti di soggetti e autoveicoli, contro lo spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. In particolar le Fiamme Gialle hanno notato un’autovettura sospetta ferma in una piazzola di sostaa Pian d’Alma che, alla vista dei finanzieri, ha repentinamente ripreso la marcia. Durante la "fuga", gli occupanti dell’auto hanno gettato dal finestrino un involucro in strada. I finanzieri hanno raggiunto l’auto e l’hanno fermata: la successiva ispezione del mezzo ha consentito di ritrovare un sacchetto contenente 5,5 grammi di cocaina, oltre a diverse centinaia di euro in contanti, mentre dentro l’involucro gettato lungo il tragitto c’erano 200 grammi di hashish, suddivisi in 4 panetti termosaldati da 50 grammi circa ciascuno. Il responsabile è stato immediatamente arrestato e portato nella Casa Circondariale di Grosseto. Una volta convalidato il provvedimento restrittivo, lo stesso è stato messo ai domiciliari. L’operazione testimonia il costante impegno profuso dal Comando Provinciale Grosseto e dai Reparti dipendenti nel reprimere ogni forma di traffico illecito. Attività portata a termine anche grazie al fiuto di Dankan, splendido esemplare di pastore tedesco specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti. In tale contesto le Fiamme Gialle costituiscono un visibile presidio di ordine e sicurezza pubblica a tutela dei cittadini, soprattutto di quelli più giovani.