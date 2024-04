Gestione risorsa idrica. Marini: "Fatti passi avanti insieme all’Acquedotto"

E’ tempo di bilanci e Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso fa il punto sugli interventi per la gestione sostenibile dell’acqua. "Voglio ricordare – spiega Marini – come solo pochi anni fa il nostro capoluogo fosse sprovvisto di un impianto di depurazione, che invece grazie all’Acquedotto del Fiora siamo riusciti ad inaugurare nel 2021". Questo intervento va di pari passo con le opere di ristrutturazione della rete fognaria che AdF sta portando avanti nel capoluogo, come ad esempio l’accordo di programma da circa 120 mila euro per la riqualificazione dell’area della Fratta, oltre a quelle in alcune frazioni, come l’intervento in corso a Stribugliano, che ci consentono una appropriata gestione delle acque reflue urbane". Soddisfatto della collaborazione con il sindaco il presidente di Adf, Roberto Renai. Poi il sindaco prosegue: "Abbiamo ottenuto un finanziamento di 150.000 euro cui si aggiungono altri 50.000 a carico del bilancio comunale, per la realizzazione di un progetto di economia circolare per l’irrigazione dello stadio e dei giardini pubblici, andando a riusare le acque a valle del depuratore". Nell’ottica della sostenibilità viene indirizzato l’impegno dell’Amministrazione ad utilizzare acqua sorgiva non potabile per alimentare la rete di teleriscaldamento di prossima realizzazione. "Ciliegina sulla torta – conclude Marini – sempre grazie ad Acquedotto del Fiora, i prossimi allestimenti di due Casette dell’acqua, cioè postazioni pubbliche che erogano acqua potabile di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente: una nell’area pedonale di via Tibet, a completamento delle opere di riqualificazione in corso dell’area mercatale e l’altra nella frazione più distante dal capoluogo, cioè Stribugliano".