Gestione impianti sportivi. C’è il bando

Il Comune di Scarlino cerca un gestore per una parte degli impianti sportivi di Scarlino Scalo che hanno bisogno di una nuova gestione per un rilancio completo di tutte le attività. Si tratta in particolare di un campo da tennis, uno per il calcetto e uno per le bocce, un magazzino per attrezzature e spogliatoi, i locali cucina e un bar, e altri due manufatti. L’avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio (www.comune.scarlino.gr.it). La concessione comporta l’utilizzo, la manutenzione, la custodia e sorveglianza, degli impianti sportivi comprese le aree di pertinenza, in base agli accordi stipulati in sede di convenzione tra l’Amministrazione comunale e il soggetto gestore dell’impianto. Si tratta di una zona sportiva molto frequentata e che ha bisogno sicuramente di essere rilanciata. Ogni concorrente che decide di investire tempo e risorse può partecipare alla procedura per l’assegnazione dell’impianto presentando un progetto di gestione che può prevedere l’utilizzo anche parziale (sarà data priorità all’utilizzo completo) nonchè un piano di miglioramento e valorizzazione dell’impianto sportivo.

La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere inviata alla sede del Comune di Scarlino, via Martiri d’Istia 1 oppure via posta elettronica certificata a [email protected]. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste via email a: [email protected], [email protected].