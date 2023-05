Gestione dei visitatori Tre giorni di incontri con realtà europee

La gestione dei visitatori nelle aree protette. Se ne è parlato al dodicesimo Network Meeting di Europarc Federation con la partecipazione del Parco delle Colline Metallifere. È stato questo uno dei temi centrali del dodicesimo Network Meeting di Europarc Federation, l’organizzazione che riunisce parchi e aree protette di tutta Europa, che si è svolto a Bled all’interno del Parco Nazionale del Triglav in Slovenia, a cui ha partecipato anche una delegazione del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, membro di Europarc fin dal 2013. Tre giorni di incontri, visite e scambi di buone pratiche tra realtà provenienti di tutta Europa ma anche dal Nord America e Asia. L’aumento del numero dei visitatori e delle attività ha un impatto non solo sull’ambiente naturale, ma anche sulle comunità e l’esperienza stessa dei visitatori. "Buoni strumenti di monitoraggio dei visitatori, in termine di qualità che quantità – ha spiegato Lidia Bai presidente del Parco Nazionale delle Colline Metallifere-, sono essenziali per prendere decisioni oculate e proteggere l’ambiente senza compromettere le visite. Ad esempio, abbiamo certificato con Cets fase III, 12 guide che hanno preso l’impegno specifico di promuovere i luoghi meno affollati soprattutto in alcuni momenti dell’anno". Tra gli altri argomenti del Meeting non poteva mancare la Cets (Carta Europea per il Turismo Sostenibile). "Siamo particolarmente onorati di essere stati individuati da Federparchi come membro della task force che sta lavorando al rinnovo e rilancio della Cets – ha aggiunto Lidia Bai -, un percorso necessario per affrontare meglio le sfide dei prossimi anni, in cui sempre più visitatori scelgono le aree protette e i parchi. Uno dei nostri impegni qui a Bled, infatti, è quello di partecipare ai tavoli di lavoro tecnici con la presenza di Fabrizio Santini, il nostro responsabile per i processi partecipati".