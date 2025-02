Gestione degli ormeggi: "Non faremo il ricorso"

"Non ricorreremo al Consiglio di Stato sulla questione dell’ormeggiatore, ma rifaremo la prova mancante. E per quanto riguarda i parcheggi a pagamento, questi torneranno operativi tra un paio di settimane". E’ quanto dice il sindaco Arturo Cerulli in merito alla sentenza con la quale il Tar ha annullato la graduatoria accogliendo il ricorso proposto dal candidato che si era classificato al secondo posto contestando – appunto – le modalità con le quali si erano svolte le prove pratiche.

"Effettivamente c’è stato un errore nella procedura – dice il sindaco –. Prendiamo atto della sentenza e verrà rifatta la prova mancante per il bando di assunzione".

Riguardo l’azienda speciale Argentario Mobilità e Ambiente, criticata in questi giorni dal Pd, il sindaco si dichiara "contento dei lavori che sta facendo l’Ama – analizza il primo cittadino –. Ci rendiamo conto che ci sono stati errori di gioventù, ma il bilancio è estremamente positivo, ringraziamo tutta la struttura dell’azienda per l’egregio lavoro che sta facendo. Chi critica si deve rendere conto di quanto il verde sia gestito meglio, di quanto la manutenzione sia decisamente più veloce, perché siamo in grado di intervenire velocemente su qualunque problema che ci viene segnalato dai cittadini. Quindi la società sta funzionando bene e si sta ingrandendo. Stiamo facendo in continuazione concorsi, anche se su questo fronte effettivamente siamo stati un po’ ’leggeri’, ne prendiamo atto ma non è questo il motivo per rimpiangere di aver creato l’azienda speciale. Quindi l’Ama va avanti, siamo convinti che, via via che si ingrandisce, farà sempre meglio".

Altra criticità espressa in questi giorni è quella inerente i parcheggi a pagamento, che non verranno più gestiti da Apcoa ma direttamente dall’Ama. "Stiamo montando i parcometri – annuncia il sindaco –. Tra pochi giorni verranno messi in funzione e già dai primi di marzo si tornerà a pagare il parcheggio. Faremo gli annunci in tutte le maniere, dato che adesso i parcometri sono fuori servizio. A breve saranno attivati, sono già state previste le tariffe. Nei prossimi giorni ci saranno anche le assunzioni dei nuovi ausiliari del traffico".

Andrea Capitani