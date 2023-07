Si chiama "Il Palcoscenico del territorio" ed una rassegna teatrale, organizzata da Teatro Studio, che vuole far conoscere le zone meno conosciute, portando il teatro, quindi la culture, nei territori più remoti. Il primo appuntamento sarà oggi a Gerfalco. Alle 17.15 il sindaco del Comune di Montieri, Nicola Verruzzi, accoglierà il pubblico al centro visite "Cornate" e "Fosini" in via Arduini Barlettai e lo condurrà, attraverso una visita guidata del borgo, alla scalinata di San Biagio dove, alle 18 verranno rappresentate tre scene tratte dal grande lavoro di Dario Fo "Mistero buffo", ed in particolare, "Il cieco e lo storpio", "Il Matto e la Morte" e "La resurrezione di Lazzaro".