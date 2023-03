Geotermia e polemiche senza sosta "Pozzi di ricerca? Nessuno ci provi"

"I progetti di ricerca previsti nel territorio di Scansano sono fortemente impattanti, qui non li vuole nessuno, anche la Regione ha detto di no alla costruzione di nuove centrali".

A ribadirlo è Jacopo Biondi Santi che guida la tenuta di Castello di Montepò e che si trova a due passi da Pancole, dove è previsto un pozzo di ricerca profondo oltre 3 chilometri. È in questo angolo di Maremma che Biondi Santi, insieme ai suoi figli, è impegnato a proseguire una storia di vino italiano di alta qualità, ed è qui, poco distante dal Castello risalente al 1100 che la società Terra Energy ha individuato uno dei due siti dove andare a ricercare la risorsa geotermica.

"Di ciò che sta accadendo a Scansano ne parlerò anche al Vinitaly – commenta Biondi Santi – nessuno deve rimanere indifferente. Fosse accaduto in Francia quanto sta accadendo da noi, il governo sarebbe già caduto. Ma ci rendiamo conto che questo genere di attività sono impattanti a livello ambientale, economico e a livello di immagine del territorio? Inoltre questi scavi possono avere ripercussioni anche dal punto di vista sismico. Il castello è una costruzione antica, ci rendiamo conto che danno creerebbero queste trivellazioni del suolo?".

Biondi Santi nel comune di Scansano ha una tenuta di 600 ettari, 52 dei quali sono vigne e ad oggi 36 in produzione. Per portare a compimento la sua visione coraggiosa e moderna, Jacopo Biondi Santi ha scelto insomma il Castello di Montepò, qui coltiva il Sangiovese Grosso Bbs 11, patrimonio esclusivo della famiglia, insieme a varietà internazionali con cui realizza le sue etichette di vini.

"Quello che vogliono realizzare ha un costo esagerato – spiega Biondi Santi – le operazioni di ricerca potrebbero costare diversi milioni di euro e non produce indotti per il territorio. Io credo – tuona – che i permessi di ricerca non possano più dipendere da una vecchia legge del 1939, all’epoca le esigenze della nostra nazione erano totalmente diverse".

Scansano, che come altri territori della Maremma ha partire dagli anni ’60 ha subìto il fenomeno dello spopolamento perché molti abitanti per ragioni di lavoro si sono recati in altri luoghi d’Italia dove erano presenti le industrie, oggi sta raccogliendo i frutti di uno sviluppo che ha saputo costruire un’alternativa a quello industriale. Qui l’economia è il turismo, i prodotti di qualità, su tutti il vino.

"La Docg Morellino di Scansano si sta affermando in tutto il mondo – ricorda Biondi Santi –, andare a toccare questo territorio sarebbe un danno enorme, partendo da quello dell’immagine che Scansano e la Maremma hanno saputo costruire".

Scansano dal punto di vista delle rinnovabili avrebbe già dato, basti pensare alla realizzazione del parco eolico dei Poggi Alti. Le 10 pale eoliche vicine al Castello di Montepò per Biondi Santi e non solo per lui, in fondo, possono bastare.

Nicola Ciuffoletti