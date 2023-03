Geotermia e polemiche senza sosta Cittadini sul piede di guerra Riunione pubblica in Cooperativa

A Scansano la battaglia contro i nuovi progetti di ricerca geotermici riparte dalla gente del territorio e domani è in programma un incontro pubblico nei locali della Cooperativa di Pomonte. Circa due anni fa, in questi stessi spazi, fu organizzato un altro incontro che aveva al centro sempre il tema della geotermia. Il luogo di questa assemblea pubblica non è casuale, uno dei pozzi dovrebbe sorgere poco distante dai locali della cooperativa, in un terreno seminativo.

Da qualche giorno gli avvisi di esproprio giunti a sei cittadini di Scansano (tre di Pomonte e tre di Pancole), proprietari di terreni dove saranno realizzati i pozzi per la ricerca, hanno messo in allarme le istituzioni, i produttori locali e cittadini. "No geotermia a Scansano", questa scritta bianca, vergata a caratteri cubitali sopra una banda rossa, campeggia sul volantino che invita tutti i cittadini a recarsi domani, a partire dalle 18.30 nei locali della cooperativa guidata da Graziano Chelli. Tra gli organizzatori dell’incontro l’ex sindaco di Scansano, oggi sui banchi dell’opposizione, Francesco Marchi.

"Sarò presente all’incontro – commenta Marchi –. A questa riunione sono invitati a partecipare tutti i cittadini, i titolari delle aziende locali e tutti coloro che vogliono conoscere in maniera più approfondita questa vicenda".

Il sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi, nell’intervista di ieri pubblicata su La Nazione, si è detta profondamente arrabbiata e non arretra di un passo nella battaglia contro a queste trivellazioni. poi invita tutti a collaborare. "Mi è arrivata la comunicazione dell’incontro di venerdì – commenta il sindaco – andrò sicuramente e invito l’ex sindaco Marchi a collaborare, fare fronte unico è fondamentale".

A proposito dei pozzi esplorativi che serviranno alla società che le ha richiesti a capire se sottoterra c’è la risorsa geotermica, l’amministrazione comunale ricorda che "Le piattaforme sono invadenti. Per ogni sito (circa un ettaro l’area della postazione più la rete di tubature idriche e la viabilità annessa) è prevista la perforazione di due pozzi di 3.500 metri, uno verticale e l’altro deviato per verificare l’esistenza di risorsa geotermica".

Nicola Ciuffoletti