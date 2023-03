Geotermia e polemiche "Ricerche senza la Via? Non siamo d’accordo"

Il progetto di attività di ricerca geotermica attraverso rilievo magnetotellurico denominato "Stribugliano" sta facendo passi in avanti. La Regione ha acquisito i nullaosta degli enti chiamati a esprimersi e il progetto, almeno per quanto riguarda le attività magnetotellurico, potrebbe procedere senza essere assoggettato alla Valutazione Impatto Ambientale. A questo punto sarà la conferenza dei servizi ad esprimersi e dunque a dare l’autorizzazione o meno a procedere senza la "Via". Amareggiato il Comune di Cinigiano (unico ente oltre alla soprintendenza) che invece aveva chiesto che il progetto di ricerca venisse sottoposto a questa valutazione.

"Questo progetto di ricerca ad oggi presenta solo attività superficiali, poco impattanti per il territorio – dice piega il sindaco di Cinigiano, Romina Sani – ma come Comune avremmo preferito una Valutazione d’Impatto ambientale". Le ragioni che spingono Sani a remare controcorrente rispetto agli altri enti chiamati ad esprimersi sul progetto di ricerca sono più di una. C’è una preoccupazione di carattere ambientale, perché il progetto "Stribugliano" insiste su una superficie di 70 chilometri quadrati (tra i comuni di Arcidosso, Cinigiano e Castel del Piano) che riguarda anche riserve naturali e boschi di rilevanza vegetazionale o ambientali. "Ci siamo già passati con il progetto di ricerca Monte Labbro – conclude Sani – e ci siamo opposti. Dal mio punto di vista la Via anche in questa fase è fondamentale".

Le opere previste non interferirebbero con l’ambiente e nemmeno con le falde acquifere. Detto questo la popolazione, soprattutto gli abitanti delle frazioni del comune di Arcidosso si dicono mortificati dal fatto che il comune di Cinigiano ha espresso un parere e quello di Arcidosso no.

Nicola Ciuffoletti