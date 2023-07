Geotermia e polemiche "Ribadiamo chiaro un concetto A Scansano niente centrali"

È un’estate calda, anche dal punto di vista delle proteste contro i pozzi di ricerca geotermica di Pancole e Pomonte. Per venerdì alle 21 è indetta un’altra assemblea pubblica nei locali della cooperativa di Pomonte e ad organizzarla sono Francesco Marchi (ex sindaco), Claudio Chelli e Gianluca Mazzuoli. La prossima settimana (martedì e giovedì) è in programma la conferenza dei servizi e in questa occasione il Comune di Scansano e i suoi cittadini avranno aggiornamenti. La speranza è che siano positivi. All’incontro di venerdì parteciperà anche la sindaca Maria Bice Ginesi che fin dal primo momento di questa battaglia contro lo sfruttamento geotermico della terra del Morellino ha mantenuto una posizione chiara e netta contro i pozzi esplorativi.

"All’assemblea di venerdì parteciperò come ho partecipato agli altri incontri – commenta Ginesi –, il tema è delicato e riguarda la vita dei nostri abitanti e l’economia dell’intero territorio. Se a questo punto le attività di ricerca geotermica, quindi la costruzione di pozzi di perforazione, non si possono evitare la Regione imponga a chi vuole fare ricerca di ripristinare i luoghi nella loro integrità, chiudendo i pozzi utilizzati. Perché sia chiaro che, come ci è sempre stato ribadito, - non potrà esserci successivo sfruttamento industriale".

Di recente è stato inoltre chiarito che le "Ani" (ovvero le "aree non idonee" allo sfruttamento geotermico) "non si applicano alle attività di ricerca mineraria, che non possono essere limitate" in virtù di un Regio Decreto del 1927. La sindaca – insieme al portavoce del Comitato Scansano Sos Geotermia, al vicesindaco Matteo Ceriola e i segretari di Circolo e Unione comunale del Pd Leonardo Sedicini e Piero Rossi – ha deciso di rivolgere un appello alla Regione.

"Se la ricerca non può essere limitata – dice –, si può e si deve chiarire che deve essere fine a se stessa e non il viatico per la realizzazione della centrale".

L’incontro di venerdì consentirà di mettere sul tavolo del dibattito anche questi punti. Per la maggior parte dei cittadini e delle aziende agricole e vinicole del territorio ci sono molti i lati oscuri su questa vicenda, le perplessità crescono, ma su un aspetto non si discute: Scansano non dovrà ospitare centrali geotermiche.

Nicola Ciuffoletti