Geotermia e polemiche "Non ci hanno ascoltato"

Le raccomandate di occupazione temporanea giunte ad alcuni cittadini di Scansano, proprietari di aree dove dovrebbero essere realizzati due siti di ricerca geotermica, continuano a far discutere e incontrano il rammarico e il dissenso anche di Benedetto Grechi, presidente della Cantina cooperativa dei Vignaioli del Morellino.

"È un dato di fatto – tuona Grechi – i cittadini e i produttori locali, su questa vicenda legata ai due progetti di ricerca non sono stati ascoltati, basti pensare che una centrale dovrebbe sorgere a 500 metri in linea d’aria dalla nostra cantina".

La cantina del Morellino conta 180 viticoltori che lavorano e custodiscono 720 ettari di vigneto. Non solo, la cooperativa da lavoro a 30 dipendenti.

"Se a Scansano non avessimo avuto il Morellino – dice Grechi – il territorio sarebbe già morto. Ecco perché oggi i produttori andrebbero ascoltati, perchè sono loro che hanno costruito quello che è oggi Scansano".

Grechi non entra nel merito dei progetti di ricerca perchè, dice, "Non sono un tecnico e non ne ho le competenze", quello che però ci tiene a precisare è che "quanto sta accadendo sta danneggiando l’immagine di Scansano e sicuramente i prossimi interventi, ovvero i pozzi di ricerca contribuiranno a danneggiarla ulteriormente".

La posizione di Grechi è la stessa che sta tenendo la cooperativa di Pomonte che tramite il suo presidente, Graziano Chelli, ha sottolineato come l’attuale sviluppo intrapreso da Scansano, legato al vino, all’olio e agli ottimi cereali, contrasti con la scelta di realizzare impianti geotermici, peraltro in zone identificate come "non idonee allo sfruttamento geotermico".

La Cantina del Morellino, la Cooperativa di Pomonte, il Consorzio del Morellino al loro fianco trovano il Comune guidato dalla sindaca Maria Bice Genesi e il comitato Sos Geotermia e sono tutti dalla stessa parte della barricata e con loro ci sono anche molti cittadini, anche perché oltre all’impatto economico e ambientale, si apre di nuovo un altro grande dibattito intorno al rischio di sismicità indotta. Si guarda con molta preoccupazione che tipo di impatto potrebbe avere una sismicità sul Castello di Montepò, del 1100 e sulla Fattoria Sforzesca del 1577.

Nicola Ciuffoletti