Geotermia e polemiche: "Il sindaco sia più chiaro"

A Castel del Piano il tema relativo alla geotermia è sempre di attualità perché proprio in prossimità di Montenero d’Orcia insiste un progetto di centrale geotermica.Tutti si dicono contrari, a partire dal sindaco Michele Bartalini. Ad oggi la battaglia è tutta sul piano legale, ferma al Tar. Il gruppo di minoranza interroga il primo cittadino.

"Chiediamo al sindaco – dice Samuele Pii a nome di tutto il gruppo Tradizione e Innovazione – di riferire il Consiglio comunale sulle iniziative promosse da lui e dalla sua amministrazione per affermare la contrarietà del Consiglio comunale al progetto pilota di centrale geotermica a Montenero d’Orcia".

Nelle ultime settimane è cresciuta l’attenzione sul progetto pilota di centrale geotermica previsto vicino alla frazione. "L’attenzione è cresciuta in particolare per il dibattito intorno al Decreto Energia – prosegue Pii – con l’appello di alcuni sindaci di centrosinistra e di centrodestra nel nostro territorio e gli emendamenti presentati da parlamentari di maggioranza e di minoranza. Tutte iniziative nella direzione di non consentire i permessi di ricerca nelle aree non idonee". Il Consiglio comunale di Castel del Piano ha adottato negli ultimi anni e durante il mandato delle ultime amministrazioni, atti di indirizzo e prese di posizione sempre contrari alla realizzazione del progetto pilota intorno a Montenero d’Orcia. "Si ricorda – conclude Pii – che l’esclusione di ogni attività geotermica nel territorio comunale è prevista dalle norme tecniche di attuazione del Piano operativo comunale, in fase di approvazione definitiva". Il sindaco di Castel del Piano però non risulta essere tra i firmatari dell’appello citato, ecco perché la minoranza chiede a Bartalini di rispondere in forma scritta all’interrogazione appena depositata.

Nicola Ciuffoletti