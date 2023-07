Geotermia a Scansano "Si faccia chiarezza"

Se la non idoneità dello sfruttamento geotermico si riferisce alla costruzione di centrali, allora che si possa specificare almeno che la ricerca geotermica deve essere fine a se stessa. È questo l’appello che il sindaco Maria Bice Ginesi, il portavoce del Comitato Scansano Sos Geotermia e vicesindaco Matteo Ceriola e i segretari di Circolo e Unione comunale del Pd Leonardo Sedicini e Piero Rossi hanno lanciato alla Regione. Un appello affinché la ricerca geotermia sia veramente fine a sé stessa. Insomma se davvero la ricerca non può essere limitata la Regione imponga la chiusura dei pozzi a fine attività Scansano. L’occasione per chiarire questo punto è proprio l’imminente riunione delle Conferenze dei Servizi. L’appello vuole mettere i paletti ben chiari in tema di geotermia visto che i nodi stanno venendo al pettine. "Se davvero la ricerca non può essere limitata, la Regione imponga a chi vuole realizzarla di ripristinare i luoghi nella loro integrità, chiudendo i pozzi utilizzati. Perché sia chiaro che come ci è sempre stato ribadito – dicono i rappresentanti di Scansano – non potrà esserci successivo sfruttamento industriale". A provocare l’ennesima, corale, presa di posizione sono due fatti concomitanti: per fine mese sono state convocate le Conferenze dei Servizi relative alla concessione dei due permessi di ricerca nelle frazioni di Pomonte e Pancole inoltre l’assessore regionale all’Ambiente Monia Monni ha depositato la proposta di delibera per l’approvazione delle modifiche al Piano Ambientale d Energetico Regionale (Paer) per la definizione delle Aree Non Idonee (Ani) allo sfruttamento della risorsa geotermica.