Gentili: "L'analisi dei commercianti a Pitigliano è frettolosa" Confronto legittimo, ma niente politicanti

I commercianti si lamentano con il Comune per non essere stati coinvolti nell’organizzazione degli eventi e il sindaco respinge al mittente le critiche.

"L’analisi sull’afflusso turistico – dice Gentili – è prematura e frettolosa e comunque l’Amministrazione è sempre aperta al dialogo". Per il sindaco, al momento, non esiste alcun dato certo "che faccia anche solo immaginare che il calo di afflusso turistico dipenda da una situazione puramente locale". "Sarebbe sufficiente alzare un po’ lo sguardo – dice Gentili – per rendersi conto che è il turismo nazionale, e non solo quello pitiglianese, a registrare una tendenza in negativo. Tralascio l’assurdità di alcune sottoscrizioni della lettera da parte di attività che trovo chiuse anche nel mese di agosto. Certo è che da operatore economico del settore, mai mi sarei preso la briga di iniziare un dialogo con l’Amministrazione comunale per rilanciare l’immagine di Pitigliano con un’operazione di marketing così infelice: un conto è mandare una lettera all’Amministrazione con la legittima richiesta di confronto, un altro è l’uscita scomposta sui quotidiani locali che diventa controproducente all’immagine del paese e allo stesso obiettivo promozionale che si vuole perseguire". Il dubbio del sindaco è che dietro a questa iniziativa ci sia "un interesse esclusivamente politicante". "Da parte nostra – conclude – l’invito ad un tavolo di confronto è sempre stato valido e continua ad esserlo".