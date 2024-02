Gente a piedi di notte sulle strade: "Un grave pericolo nell’oscurità. Bisogna subito fare qualcosa"

Un automobilista amiatino lancia l’allarme: alla sera è molto frequente trovare ai bordi delle strade provinciali che si snodano ai piedi della montagna alcune persone a piedi senza alcun elemento che gli permetta di farsi riconoscere nel buio. Alcuni episodi sono stati segnalati nelle strade intorno ad Arcidosso o che collegano Arcidosso con Castel del Piano. È frequente trovare pesone che camminano a bordo strada e, complice il buio della sera, è difficile vederli con largo anticipo. "Spesso – spiega un’automobilista che preferisce rimanere anonimo ma che frequenta quotidianamente le strade amatine intorno ad Arcidosso e Castel del Piano – si incontrano ai bordi della strada che collega Arcidosso con la frazione di Montelaterone. Sono strade che non hanno piste pedonali o ciclabili e tra il guardrail e la carreggiata c’è pochissimo spazio. Inoltre sono strade dove ci sono molte curve che nascondo la visuale, questo è pericoloso perché quando questi pedoni sono dietro le curve con l’aiuto dei soli fari delle automobili non è sempre facile vederli. A me, per esempio, è successo più di una volta di vederli all’ultimo secondo e di evitarli con una manovra istintiva. Questo è molto pericolo – prosegue – in primo luogo per queste persone". Nella migliore delle ipotesi queste persone, spesso di origini straniere, usano la lampadina che è sul retro degli smartphone e all’avvicinarsi delle automobili la muovono velocemente in alto e in basso. Un timido segnale di luce si vede, ma è troppo poco. "Sono spesso persone straniere che, immagino, non abbiamo mezzi a disposizione per spostarsi tra un paese e un altro – prosegue il cittadino -. Si incontrano di frequente nel tardo pomeriggio, spesso tra le 17 e le 19, oppure alla mattina presto. In inverno in queste fasce orarie è buio". L’intento di questa denuncia è quello di riuscire a far passare che: "Purtroppo l’assenza di collegamenti pubblici frequenti tra un paese e un altro può costringere chi non ha il proprio mezzo di incamminarsi nel buio, rischiando la vita a ogni curva – continua – ma come automobilista mi sento di denunciare questa situazione, per la sicurezza di tutti, pedoni e automobilisti".