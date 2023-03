Genitori e 100 docenti chiedono di mantenere il liceo classico

Salvate il Liceo Classico di Orbetello. I genitori dei ragazzi iscritti al primo anno dell’istituto per il 20232024 e cento docenti Del Rosso-Da Verrazzano lanciano un accorato appello al provveditore e a tutte le istituzioni locali perché si adoperino per mantenere la storica scuola lagunare. Il tessuto sociale e culturale del territorio si trasforma: se da una parte si consolida la presa dell’Alberghiero, dall’altra il Classico sembra attirare sempre meno studenti. Il modello di scuola vista solo come preparazione al lavoro si impone. L’appello che arriva da Orbetello, però, si fonda sul consistente numero di iscritti, superiore rispetto al passato, che in base alla normativa consentirebbe la formazione della classe. "Il Classico è presente da circa 60 anni anni nella zona sud della provincia – dicono i portavoce dei firmatari, Luca Aldi e Matteo Mittica – in cui si sono formate generazioni di studenti. Il venir meno del liceo comporterebbe una gravissima perdita dell’offerta scolastica e un impoverimento della cultura per il territorio".

R.B.