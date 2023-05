Genitori di adolescenti, un incontro su come affrontare le difficoltà

È rivolto a tutti i genitori dei ragazzi preadolescenti o adolescenti, l’incontro dal titolo "Aiuto! Mio figlio ha l’adolescenza – Rapporto tra genitori e figli in questa delicata fase della vita", promosso dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, in programma per oggi alle 16 alla Sala Eden di Grosseto. Un’iniziativa che rientra nel progetto "Ciel’in città", selezionato dall’impresa sociale "Con i bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, che vede Uscita di Sicurezza di Grosseto capofila di un partenariato pubblico-privato che coinvolge i territori di Grosseto, Prato e Massa. Il progetto "Ciel’in città" ha, tra gli altri, l’obiettivo di fornire spazi di ascolto all’interno dei quali poter attivare supporto e sostegno a tutte le figure educative che accompagnano i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di crescita. La psicologa Chiara Trebbi, della cooperativa Uscita di Sicurezza, che cura anche lo sportello di ascolto "Let’s talk", alternerà momenti informativi ad altri di scambio e confronto con i partecipanti. Si parlerà, in particolare, della complicata fase dell’adolescenza e di quelle che sono le trasformazioni ed i compiti di sviluppo che i ragazzi e le ragazze affrontano in questo periodo della vita. Info 335 187 0914.