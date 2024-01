Generi letterari e forme di scrittura. Ne parla Flavio Fusi

"Il romanzo non è ariano. Frontiere della scrittura e scrittura di frontiere". E’ questo il titolo dell’incontro organizzato dalla Società Dante Alighieri in programma oggi alle 17 nell’aula delle Colonne al Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 43, a Grosseto.

A parlarne sarà il giornalista Flavio Fusi e l’incontro propone un viaggio particolare attraverso i generi letterari e le loro mutevoli frontiere, nelle riflessioni di un lettore, che da sempre pratica la scrittura. Il racconto si trasforma spesso in cronaca, in storia, la lingua sa abbandonare l’inerte purezza originaria e il "meticciato" letterario infrange la gabbia della segregazione tra scritture, generi, argomenti.

Giornalista di lungo corso, Flavio Fusi ha imparato il mestiere ala vecchia scuola de "L’Unità" e per trent’anni ha seguito come inviato della Rai tutte le più importanti crisi internazionali. Corrispondente da New York e Buenos Aires per il Tg3, conduttore e commentatore, collabora oggi con riviste letterarie e culturali e non appartiene ad alcuna scuderia professionale.