Generi alimentari. Raccolta per la Cri da Unicoop Tirreno Raccolta alimentare di prodotti per famiglie bisognose organizzata dalla Croce Rossa in collaborazione con Unicoop Tirreno. 2Domani, dalle 9 alle 18, presso il supermercato Unicoop Tirreno di Neghelli. Volontari e personale della Coop coinvolti.