‘GeneraZione Toscana’. L’iniziativa con i ragazzi

Si è conclusa al Cinema della Compagnia la prima esperienza di ‘GeneraZione Toscana. La Toscana raccontata dalla Generazione Z’. Il progetto, nato da un’idea del vicepresidente di maggioranza del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli e che ha coinvolto 200 ragazze e ragazzi di 10 scuole della Toscana nella riscoperta e nel racconto delle identità, della cultura, delle risorse dei territori. Dieci scuole, una per ogni provincia e a raccontare la provincia di Grosseto è toccato all’Ite Santa Fiora (classe III, indirizzo tecnico economico). I ragazzi hanno raccontato il proprio territorio, scoperto le bellezze degli altri e riportato il tutto in un elaborato, una sorta di itinerario digitale, attraverso una serie di attività gestite dalle scuole e coordinate dai responsabili del progetto, che prevedevano gemellaggi e incontri (non duali) incrociati tra le classi dei dieci istituti. Alla presenta del Presidente della Regione, Eugenio Giani del Presidente e vice Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo e Stefano Scaramelli, del Direttore della Fondazione Sistema Toscana,Francesco Palumbo nonché di un Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Lorenzo Pierazzi anche i ragazzi della scuola superiore amiatina Ernesto Balducci hanno raccontato la loro esperienza sia come scuola accogliente che come scuola accolta. "Attraverso un viaggio in 10 tappe, i ragazzi si sono emozionati, hanno stabilito nuove relazioni ed hanno avuto parimenti contezza della loro identità toscana, idea, per altro, da cui è nato il progetto stesso. "I ragazzi del istituto Balducci - spiegano i responsabili del progetto grossetano - hanno rappresentato al meglio il loro territorio e hanno viaggiato con curiosità, come veri pionieri, nei territori delle altre provincie, il tutto in maniera completamente gratuita, in quanto la Regione Toscana ha offerto un rimborso fino a 7.500 euro per Istituto Scolastico, in questo periodo sembra essere una bella attenzione alla valorizzazione della Scuola". Il progetto poi è stato raccontato da un palco importante. Durante la giornata conclusiva a ciascun partecipante al progetto è stata consegnata la ‘card generazionale’, una sorta di carta d’identità culturale che è insieme attestato di partecipazione e incoraggiamento a sentirsi rappresentanti della cultura toscana.

Nicola Ciuffoletti