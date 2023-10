"Gavorrano vince "Il Trono di Finocchiona": la Cri si laurea campione regionale"

Sugli scudi la Cri di Gavorrano che a Firenze, nella sede del Comitato regionale, haa vinto la edizione del meeting organizzato della CriI Toscana denominato "Il Trono di Finocchiona" e vince. La squadra del Comitato di Gavorrano, allenata da Lorenzo Melillo, era composta da Martina Zullo, Dennis Tognoni, Diego Malossi, Dana Moraru e Ilaria Chieregato. Al secondo posto il Comitato di Lucca e al terzo quello di Firenze. Sei le prove tecniche in cui i ragazzi gavorranesi hanno ottenuto alti punteggi. Fra queste ricordiamo prove di soccorso, l’evacuazione dei prigionieri di guerra, una signora in carrozzina con familiari non vedenti ed ancora una operazione di protezione civile inerente all’area di emergenza. E ora, qualche giorno di meritato riposo per poi riprendere gli allenamenti in vista del Meeting nazionale organizzato dalla Cri, con la squadra di Gavorrano che avrà l’onore e la soddisfazione di rappresentare la Toscana.

Roberto Pieralli